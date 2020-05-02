هاريسون فورد يخصع للتحقيق أمام المباحث الفدرالية.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم والممثل الأمريكي الشهير هاريسون فورد البالغ من العمر 77 عاما، قد وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه، وذلك بعد أن عرض نفسه للمسائلة القانونية والتحقيق أمام المباحث الفدرالية، بسبب تهوره في الطيران.

ووفقا لجريدة الديلي ميل البريطانية، فإن هاريسون فورد، قد تجاهل أوامر برج مراقبة إحدى مطارات كاليفورنيا، بأن قام بالهبوط في الوقت نفسه الذي كانت تهبط به طائرة أخرى.

ويخضع النجم العالمي الكبير هاريسون، حاليا للتحقيق بعد أن اعتبر بذلك يعرض حياة المئات للخطر، بعد أن أصر على الهبوط بطائرته وتجاهل أوامر برج المراقبة.

وتقدم فورد باعتذار رسمي لهيئة المطار معللا هذا الخطأ بانه استمع لتعليمات البرج بالخطأ وظن أنه قد منح الضوء الأخضر للهبوط.

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والنجم العالمي هاريسون فورد، من مواليد 13 يوليو 1942، هو ممثل ومنتج أمريكي. إكتسب شهرة عالمية بعد أداءه دور هان سولو في سلسلة ستار وورز وكذلك لدوره في سلسلة أفلام إنديانا جونز. كما عرف عنه أداءه شخصية ريك ديكارد في فيلم بليد رانر (1982) وكذلك دوره في فيلم الشاهد (1985) والذي رُشح بسببه لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل.

وكان النجم والممثل الأمريكي الشهير هاريسون فورد، قد تعرض، مؤخرا، لحادث تصادم بطائرته الخاصة، وذلك أثناء التحليق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووفقا لمصادر فنية عالمية فان النجم العالمي الذي تعود على حوادث الطائرات، نجامن الحادث ولم يصب بأذى.

وبحسب المصادر فان النجم العالمي البالغ من العمر 74 عاما، تلقى تعليمات بالهبوط في مدرج للطائرات في مطار جون واين في مقاطعة “اورانج” يوم الاثنين 13 فبراير، ولكنه هبط عن طريق الخطأ في مدرج مواز، وعبر فوق طائرة تابعة للخطوط الأمريكية كانت متوقفة وعلى متنها 110 راكبا وأفراد طاقم.

والجدير بالذكر أن الطائرة إلي تعرضت للحادث هي من نوع “أفيات هاسكي” ذات محرك واحد، ولم تؤكد هيئة الطيران إذا كان قائد الطائرة هو بالفعل هاريسون فورد أم كان سائق خاص به