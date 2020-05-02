إمنيم يعرض حذاء رياضي نادر في المزاد لمواجهة كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

عرض مغني الراب والنجم الأمريكي الشهير البالغ من العمر 47 عاما إمنيم، حذاء رياضي نادر يمتلكه للبيع بالمزاد، وذلك عبر موقع ebay الإلكتروني عاقدا النية على التبرع بعائده لصالح دعم المستشفيات في مواجهة فيروس كورونا.

وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية، فإن قيمة الحذاء قد تصل لـ 22 ألف دولار، سيتبرع بها إمنيم بالكامل، لصالح مستشفيات مدينة لوس أنجلوس.

وكان إمنيم، قد طرح أحد ألبوم له بعنوان “جودزيلا”، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، وشارك في الغناء به عدد كبير من النجوم.

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كما أطلق إمنيم فيديو كليب لأغنية الهيد، جودزيلا، شارك فيه كل من مغني الراب دوكتور دري، ولاعب الملاكمة السابق مايك تايسون.

وعلى جانب أخر، احتفل النجم والمطرب الأمريكي الشهير، إيمينم، مؤخرا، مع معجبيه على مرور عشر سنوات من تعافيه من إدمان الخمر والإقلاع عنه بشكل نهائي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

ونشر المطرب العالمي صورة جديدة له على حسابه الشخصي رافعًا فيها عملة تكريمية خاصة يتم إعطاؤها للذين ينجحون في قضاء 10 أعوام متواصلة في نشاط الخدمة الاجتماعية داخل مراكز المساعدة للإقلاع عن الخمور بشكل ناجح.

وكانت محكمة عليا فى نيوزيلندا، قد قضت لصالح مغنى الراب الأمريكى إمينيم، ضد حزبا سياسيا بدفع مبلغ يتجاوز أكثر من 400 ألف دولار أمريكي، مقابل استخدام الحزب موسيقى شبيهة بأغنيته الناجحة (لوز يورسيلف) التى صدرت فى 2002 فى إعلان تليفزيونى، ضمن حملة الحزب فى انتخابات وطنية.