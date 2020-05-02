حريق بمنزل بريتني سبيرز.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والمطربة الامريكية بريتني سبيرز، عن أنها تسببت في حرق صالة الألعاب الرياضية في المنزل بسبب إشعالها شمعتين، مشيرة إلى أنها لم تظهر فيها منذ حوالى 6 أشهر، وأن الحادث كان أمرا مروعا، بينما لم تظهر أى علامات للحريق.

وقالت النجمة العالمية من خلال مقطع فيديو من برنامجها التعليمي الخاص بالتمارين يوم الأربعاء: لقد كان حادثًا .. ولكن كان حريق.. مررت بجوار باب صالة الألعاب الرياضية ممسكة بالشموع، بينما أنطلقت بعد سماع الإنذار ولم يصب أحد أثناء الحادث الخطير.

بريتني سبيرز أضافت قائلة : مرحبًا ، أنا في صالة الألعاب الرياضية الآن، لم أكن هنا منذ ستة أشهر لأنني أحرقت صالة الألعاب الرياضية للأسف، ولم يبقى سوى قطعتين من المعدات، وسأريكم ما أفعله خلال هذه الفترة.

Advertisements

ومن جانبها تواظب النجمة العالمية على أداء التمارين الرياضية ، حيث عادة ما تقوم بتمارين مثيرة للإعجاب مستوحاة من اليوجا ، مما يوضح للمعجبين ما يحافظ على لياقتها البدنية المذهلة.

وكانت بريتني قد كشفت سابقًا عن صالة الألعاب الرياضية بالمنزل في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من العام الماضي والتي أظهرت مساحة كبيرة مع عدد من آلات الجري.

ويبدو أن النجمة العالمية بريتنى سبيرز تعيش حياة غير مستقرة خلال تواجدها بالحجر المنزلى الذاتى خوفا من انتشار فيروس كورونا “covid 19”، حيث كشفت سبيرز البالغة من العمر 38 عاما من قبل أنها فقدت الكثير من وزنها خلال هذه الفترة كونها تعيش بعيدا عن صديقها سام أصغارى.

والجدير بالذكر أن بريتنى سبيرز، قد نشرت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير “إنستجرام” التى تضم أكثر من 24.1 مليون شخص عدة صور لها، وعلقت على الصور “لقد تم الحجر الصحي منذ أن عدت من ولاية لويزيانا قبل أسابيع .. لذلك لم أر صديقي سام أصغاري وكأنه عمر كامل، لقد فقدت فى الواقع وزنى بسبب أننى أفتقد سام، فأصبحت “البنطلونات” والشورتات “لا تناسبنى”.