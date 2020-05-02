ابوهشيمة ليس الزوج الأول ولديها طفلة.. معلومات قد لا تعرفها عن ياسمين صبري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ارتبطت الفنانة المصرية ياسمين صبري، مؤخرًا برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك في حفل اقتصر على عائلتيها فقط بسبب ظروف الحظر الخاصة بكورونا ومنع التجمعات.

ياسمين صبري، سبق لها الزواج من طبيب من مدينة الإسكندرية يمتلك مستشفى خاص، وكشفت عن زواجها للمرة الأولى خلال لقائها في برنامج “صاحبة السعادة”، مع الإعلامية إسعاد يونس، وكشفت أن اسمه محمد وأنه رياضي فقط ولم تكشف أي تفاصيل أخرى، وكانت قد تعرفت عليه نتيجة عمل والدها الطبيب بنفس المستشفى، ويكبرها بسنوات وذلك قبل دخول ياسمين المجال الفني، ثم بعد ذلك بدأت ياسمين خطواتها الفنية الأولى وظهرت مع الداعية معز مسعود.

طليق ياسمين رآها وعبر عن رغبته في الارتباط بها رغم أنه متزوج ولديه أولاد، كما ذكر موقع «باباراتزي».

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ياسمين وافقت على الارتبط به ووافقت أن يكون الأمر سرا، وبعد ذلك وقبل أن يبدأ عملها الفني يشغلها، سافرت إلى أمريكا، حيث تعيش والدتها لتنجب ابنتها الأولى.

الفنانة المصرية عادت إلى مصر بعد ذلك وحدثت خلافات مع زوجها وانفصلت عنه للمرة الأولى ثم بدأت خطواتها الفنية وحققت النجاح، وعادت لزوجها بعد الصلح بينهما، وكانت تشكو دائما من تعلقه بزوجته وأولاده.

طليق ياسمين كان يعترض على تعلقها الدائم بعملها الفني، وترك ابنتها في أمريكا مع والدتها، ولكن حدثت المشكلة الكبرى بعدما أعلنت الفنانة عن زواجها، وهو ما كان يرفضه زوجها احتراما لزوجته الأولى التي تنتمي لعائلة عريقة، فوقع الطلاق.

من ناحية أخرى تشارك ياسمين صبري،في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “فرصة تانية” بطولة دياب، أيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، ومحمود البزاوي، وكريم عبد الخالق، وهبة عبدالغني، وتدور أحداثه في إطار أجتماعي رومانسي، حول “الفرصة التانية” في حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التي يمر بها الإنسان .