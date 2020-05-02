رنا سماحة تنتهي من «ياواسع الرحمات»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت المطربة المصرية رنا سماحه، من تسجيل دعاء ديني جديد يحمل عنوان”ياواسع الرحمات”، وهو من كلمات عادل السيد، وألحان كريم نيازى، وتوزيع حمادة عصمت، ومن المقرر أن يتم طرحه الأسبوع القادم على يوتيوب.

من ناحية أخرى تشارك رنا سماحة، خلال الموسم الرمضاني، بمسلسل “جمع سالم” مع الفنانة زينة، بعد مشاركتها لها أيضا فى مسلسل “أزمة نسب” الذى تم عرضه فى عام 2016.

وطرحت رنا مؤخراً أغنيتها الجديدة بعنوان “أميرة الحب”، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع صوات أيدوجان، وتولى إخراج الكليب عادل سرحان، وظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذى لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلى، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019.

Advertisements

وعلى جانب أخر، حرص عدد من أصدقاء رنا سماحة، مؤخرا، على الاحتفال بعيد ميلادها بشكل مفاجئ في منزلها وذلك رغم التحذيرات من تنظيم أي احتفالات خوفًا من عدوى انتشار فيروس كورونا.

وفاجئ الفنان محمد سراج الحضور بارتدائه بدلة عازلة وقناع يغطي الوجه كله، وذلك لمنع وصول عدوى كورونا له كما حرص كل الحضور على عدم ملامسة رنا أو السلام عليها، واحتفلوا بها مع الحفاظ على وضع مسافات بينهم.

رنا سماحة كانت قد خضعت لجلسة تصوير جديدة كشفت من خلالها عن عمرها الحقيقي وعلقت عليها قائلة: «انهارده اقدر اقول اني بقيت فتاه ثلاثينيه ..ايووه ...دلوقتي حالاً بقى عندي ٣٠ سنه..‎ومبسوطه وفخوره بكل يوم في عمري..‏‎سواء كان يوم حلو اتبسطت واستمتعت بيه .. ‎او يوم صعب وطلعت منه بدرس ف حياتي».