فن ومشاهير

لهذا السبب.. المطربة الأمريكية مادونا لن تصاب بكورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. المطربة الأمريكية مادونا لن تصاب بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 2 مايو 2020

أعلنت المطربة الأمريكية مادونا عبر حسابها على موقع "أنستقرام" أن الاختبار الذي خضعت له أثبت أن لديها أجساما مضادة لفيروس المستجد.

 

 وقالت نجمة البوب في المنشور الذي تصدر عناوين الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية: "لقد أجريت الاختبار وتبين أنني أمتلك أجساماً مضادة، ولذا أخطط للقيام بجولة طويلة بالسيارة وأقوم بإنزال الزجاج والتنفس، سأستنشق الهواء الذي يحتوي على فيروس كورونا".

Advertisements

 

 

وأعلنت مادونا (61 عاما) عن هذا الأمر في الفيديو رقم "14" من سلسلة فيديوهات تبثها تحت عنوان "يوميات الحجر المنزلي"، وتحكي فيها عن أفكارها خلال هذه الفترة وبعض منها بنغمة ساخرة.

 

وتظهر في الفيديوهات وهي تدون خواطرها على آلة كاتبة في غرفة مظلمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. المطربة الأمريكية مادونا لن تصاب بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا