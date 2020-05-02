عبد المجيد عبدالله يفتح النار مجددًا: كفاكم النظرة الدونية

يعمل الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله على ألبومه الجديد حيث يستعد لطرحه في الأسواق قريبًا. وكي يشوق الجمهوره أكثر قام عبد المجيد بنشر مقاطع فيديو لتحضيرات أغاني الألبوم، وكتب قائلاً: “اخذتني باحساس طيّب رحت تاركني هلاك لاملامح لاجوارح لارفيق بوحدتي“. ثم نشر فيديو أخر، وعلق بالقول: “قمت أتذكّر جروحك علّني أقسى قساك مادريت انّي ابلهى فيك وانسى قسوتي مزمزمه وتصبيره لين يخلص الالبوم“.

يبدو ان تحضيرات عبد المجيد للألبوم الجديد خلال شهر رمضان، أثارت استياءً بين عدد من المتابعين الذين وجهوا له انتقادات، تحولت الى خلاف بين عبد المجيد وبعض المتابعين حول حرمة الأغاني.

وكي ينهي هذا الخلاف، قال الفنان السعودي، في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع تويتر: “ياجماعة انا بحكي مع جمهوري والواحد ماعنده شي صارت مشكلة اللي ما يعجبه لا يدخل واذا تعتبرون الاغاني حرام ترى غيركم يشوف غير كذا لاتدوشونا الله يصلحكم وكل واحد داخل المنشن مفتي ويشتم كفاكم النظرة الدونية للفنانين ترى فيهم خير اكثر من بعض ناس كثير والدولة ماقصرت معترفه بالفن وكفى.”

وتابع: “انا عايش لحبايبي الصدقيين من بنات وشباب هم امل المستقبل واتشرف فيهم اصبحت جزء منهم واحساسي انهم ابناء والتعامل معهم عفوي اشعر بمشاعرهم واصدقهم ويصدقوني هم اغنيتي اللي ابحث عنها فاهتمامهم بما اقدمه فعلا واعيش عواطفهم الحقيقيه فـ هالليالي الكريمه اقول الله يخليكم لي ولايحرمني منكم”.

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وكان الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله قد أغلق حسابه على تويتر في آذار 2020 إثر مشادة كلامية بينه وبين بعض متابعيه.

وبدأ الجدل بعدما كتب احد المتابعين العراقيين: “يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية“، ما دفع بالفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله الى الرد “وأنت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها. المقارنة فنظرك فقط. أغنيتنا من أجمل لأجمل إنك توصل لمستوى يسمعوك فيه البنات ويعطوك الشهادة إنك تعبر عن ما بداخلهم هذا طموح كثير“.

حدّة الجدل لم تتوقف حتى كتابة هذه السطور على الرغم من اعتذار الفنان السعودي عن كلامه الجارح للبعض، على حد قوله، خاصة بعدما أشار بعض النشطاء ان كلام “عبد المجيد” تضمن عبارات غير لائقة.

وكتب عبدالمجيد عبدالله في تغريدته الاخيرة قبل اغلاق حسابه: “مشواري الفني 36 سنة وكل هذه الألفاظ اسمعها وانا في الخمسينيات من عمري طز بالفن طز بالتويتر وطز بكل انسان ارسل لي كلاماً جارحاً الله العالم كيف كان وقعه عليّ مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب“.

وأعرب العديد من الوجوه المعروفة عن استيائهم لما تعرّض له عبدالمجيد عبدالله من تنمّر وهجوم حيث نشط هاشتاغ يحمل اسم #عبدالمجيد_عبدالله