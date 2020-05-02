مايا دياب تفضح رامز جلال وتضع حدًا للتكهنات

فجرت النجمة مايا دياب قنبلة من العيار الثقيل وذلك بعدما أعلنت علمها بالحلقة التي كانت ستصوّرها ضمن برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه رامز جلال.

أشارت “دياب” الى أنها تلقت دعوة لتصوير حلقة من برنامج رامز جلال قبل يوم واحد من اغلاق المطار في بيروت، حيث كان يتم الاتفاق على السفر والعودة بعد ساعات قليلة قبل الاغلاق، الا ان مايا كان لديها عدة مخاوف حينها، ومنها ان تُحتجز في دبي ولا تستطيع العودة، أو أن يحصل شيء غير متوقع معها خلال التصوير خاصة انها ملتزمة بالإجراءات الوقائية الكاملة وخائفة ان تجلب معها شيئاً لإبنتها أو عائلتها خلال التصوير.

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وأكدت مايا علمها بالسفر لتصوير مقلب مع رامز جلال ولكن نفت علمها بتفاصيل المقلب الذي يحضره.

وهل النجوم الذين يشاركون في البرنامج لا يعلمون بمشاركتهم مع رامز، ردت مايا بكل ثقة “كل العالم عارفي انو رايحين يصورو برنامج رامز”. وتابعت مايا أي شخص يستطيع ان يرفع دعوى قضائية ويفوز بها في حال لم يكن يعلم بالمقلب لأن لا احد يرضى ان يتعرض لهذا المقلب وقالت “لا يجب ان نستخف بعقول الناس”. وختمت قائلة “الله والكورونا نجوني من رامز”.

إذا، استطاعت مايا بصراحتها أن تضع حداً لكل التكهنات التي تتحدث عن عدم علم النجوم بالمقلب الذي يعده رامز جلال الذي يثير الجدل كل عام بأفكاره الجنونية. وآخر تداعيات البرنامج قرار نقابة الإعلاميين بمصر، منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل البلاد لحين توفيق أوضاعه القانونية، بعدما تبين للنقابة عدم عضويته أو امتلاكه عضوية أو تصريح لمزاولة مهنة الإعلام، في إشارة لعمله كمذيع للبرنامج.