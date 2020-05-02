أحمد فهمي يعتذر لزوجته هنا الزاهد بعدما سخر من صوتها.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما سخر من صوتها "الأجش" في الحلقة الثامنة من مسلسل "رجالة البيت" الذي يلعب بطولته، تقدم الفنان المصري أحمد فهمي بالاعتذار من زوجته الفنانة المصرية هنا الزاهد، من خلال تغريدة له عبر حسابه على توتير.

وفي التفاصيل فقد قام الفنان المصري بمشاركة أشهر "كوميكس" تم تداوله من المسلسل فور عرض الحلقة الثامنة منه والذي حمل طابعا من السخرية بصوت هنا وطريقة كلامها وأسلوبها في الحديث بعد مقارنة صوت إحدى شخصيات العمل "منال" مع صوت هنا الزاهد، وغلفها برسالة اعتذارٍ قال فيها: "معلش يا هنا".

وعلى الرغم من مرور أكثر من 11 ساعة على منشور الاعتذار من قبل أحمد فهمي، إلا أنَّ اللافت في الأمر أن الزاهد لم تعلق على اعتذار زوجها، وهو أمر مستغرب حيث أنها معتادة على الاشتباك مع منشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت فقط بإعادة نشر صورة "الكومكيس" عبر خاصية "الستوري" في حسابها على إنستغرام واضعة "إيموجي" الصدمة والضحكة في تعبيرٍ عما تشعر به حيال ذلك المشهد.

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وكانت حلقة الأمس من "رجالة البيت" شهدت حوارًا بين فهمي "تيمون" و"أكرم حسني "بومبا" عن علاقة والد الأول بوالدة الثاني، ويطلب بومبا من تيمون وضع حد لتصرفات والده لأنه يظل يكلم والدته فى التليفون ليلاً، فرد عليه تيمون بأنه من الممكن أن تكون والدته تتحدث مع محمد الشرنوبي في التليفون وليس والده، ليأتى رد بومبا أن والدته يستحيل أن تفعل ذلك لأن الشرنوبي أصغر منها بكثير وأنها تحدثت معه فقط لطلب رقم أحمد مالك لأنها من معجبيه.

وبعدها قال بومبا لتيمون أنه عندما دخل على والدته سمعها تقول يا منال، فرد عليه تيمون ما يمكن تكون طنط منال، لكن طنط منال صوتها أجش عامل زي صوت الفنانة الرقيقة هنا الزاهد، ليكون هذا المقطع حديث الجمهور فور انتهاء الحلقة.

يُذكر أنَّ مسلسل "رجالة البيت" هو من بطولة أحمد فهمي، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومي فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندي وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجي.