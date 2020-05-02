مفاجأة سارة لجمهور مسلسل "ابنة السفير"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما ظن الجميع بأنَّ الموسم الأول من المسلسل الجماهيري "ابنة السفير" انتهى مع الحلقة الـ 15 منه، مؤكدين على أنها نهاية لا تليق أبدا بمسلسلٍ كهذا، خصوصا وأن صُنّاع العمل حينها أعلنوا عن توقف التصوير بسبب جائحة فيروس كورونا دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى تؤكد أو تنفي خبر انتهاء الموسم الأول من المسلسل وما خطتهم القادمة، يبدو أنَّ عجلة التصوير ستدور قريبا.

وأفادت تقارير صحفية تركية، بأنَّ صُنّاع العمل قرروا العودة لتصوير 4 حلقاتٍ من المسلسل لينتهي الموسم الأول عند الحلقة الـ19 بدلاً من الحلقة الـ 15 وذلك لضمان تسلسل الأحداث بشكلٍ منطقي وإعطاء الموسم نهايةً قوية تُشوق متابعيه لانتظار الموسم الثاني منه، وذلك بعدما تقرر أن يستمر المسلسل لثلاثة مواسم على الأقل.

وكذلك أشارت التقارير إلى أنَّ الموعد المحدد لبدء التصوير هو في نهاية شهر مايو/آيار الحالي، لكن لم يجر بعد تحديد اليوم على وجه الخصوص.

وكانت الحلقة الـ 15 حينها قد وُصفت بالمملة بسبب رتابة الأحداث فيها، والتي تضمنت معرفة أهل "سانجار" بحمل زوجة "منكشة" وهو ما شكل صدمة لهم خصوصا بعد قيام والدة "سانجار" بطردها، ورغبة "سانجار" بالانفصال عنها، وهو الحدث الأبرز حينها.

لتنتهي الحلقة على مشهدين كانا يسيران بالتوازي وهما مشهد وصول "لوكي" الحبيب السابق لـ"منكشة" إلى القصر ودخوله غرفتها لتسمعه "غولسيه" وهو يتحدث إلى "منكشة"؛ ما يدفع "غولسيه" لترغيب "لوكي" بالعمل في القصر انتقاما من "منكشة" ومشهد إخبار "سانجار" لـ "ناري" عن حمل زوجته؛ ما دفعها لطرده من منزلها مقسمةً على ألا تذكر اسمه مرةً أخرى.

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ويبدو أنَّ الحلقات القادمة وبحسب المصادر ستركز على خطة "غولسيه" في زعزعة عرش "منكشة" من خلال وجود "لوكي" في القصر، إلى جانب تعديل شخصية "غيديز" ليكون أكثر شرا في سبيل الحصول على "ناري".

وفي سياق الجماهيرية لا يزال نجوم العمل الثلاثة، نسليهان أتاغول وأنجين أكيوريك وأوراز كاجيلار أوغلو يتربعون على عرش النجوم الأكثر حديثا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من أن آخر حلقات المسلسل عُرضت في الـ 30 من مارس/آذار الماضي.

وعلى صعيدٍ آخر، أشارت بعض المصادر إلى أن اسم نجمة العمل نسليهان أتاغول مطروحٌ إلى جانب كل من توبا بيوكوستون وديميت افجار، لتلعب إحداهن بطولة مسلسل الغموض والجريمة التركي الجديد Fatma والذي ستنتجه منصة نتفليكس، وتدور أحداثه حول عاملة نظافة تصبح قاتلة مُتسللة بشكلٍ غامض وغريب بعد اختفاء زوجها.