يزن السيد مدافعا عن خالد القيش: بكفي عيب.. حاجة ظلم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبر الفنان السوري يزن السيد عن أسفه على الممثلين الذين وصفهم بالمبدعين في الدراما السورية لهذا العام، مبيّنا أن الفنان خالد القيش مثال للنجم الذي يصنع الشخصيات المهمة.

وقال السيد في منشور له على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك مساء يوم أمس الجمعة إنه يستغرب وجود العديد من الممثلين الذي يأخذون العديد من الفرص ولم يحققوا خلالها أية نتيجة ومازالوا يحصلون على آلاف الفرص.

في الوقت الذي يوجد به نجوم يصنعون من أي دور شيئا مهما كالنجم خالد القيش الذي كان نجم رمضان الفائت فهو غير موجود بأي عمل هذا العام، معاتبا ومنتقدا في ختام منشوره بقوله :"بكفي عيب عطو كل مجتهد حقو وحاج أنانية وظلم".

ولاقى منشور السيد تفاعلا كبيرا بين المتابعين وحتى بعض الفنانين الذين أيدوا كلامه وتحدثوا عن الظلم التي يتعرض له بعض النجوم لغياب العلاقات الشخصية مع بعض شركات الإنتاج أو المخرجين.

فيما جاء رد القيش على منشور زميله مقتضبا ومتمنيا أن تكون الأيام المقبلة أفضل طالما المحبة الصادقة لم تزل موجودة. متوجها إلى السيد واصفا إياه بأنه صديق وابن أصول.

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دراما 2020

يشار إلى أن الفنان خالد القيش يشارك في مسلسل "حارس الجبل" بشخصية "مسعود" بينما توقف تصوير مسلسله "عشيق أمي" بسبب الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أما الفنان يزن السيد فيواصل في دوره "عمر" بالجزء الثاني من مسلسل "حرملك" إخراج تامر اسحق وإنتاج كلاكيت ميديا. كما يشارك في مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" تأليف وإخراج فادي سليم بشخصية "وائل".

من جهة ثانية شارك السيد بأحد الإعلانات التلفزيونية لصالح شركة تبيع المنتجات الغذائية، وانتقده الجمهور بشكل قاس، وعلّق السيد على موجة الانتقادات في تصريحات له قائلا: "كل نجوم العالم تُشارك في الإعلانات وهذا أمر طبيعي، والإعلان الذي شاركت به إعلان جميل وليس مسيئا"، مضيفا "لست وحدي الذي يشارك في الإعلانات حيث شاهدنا أيضا أساتذة مشاركين في الإعلانات منهم عبد المنعم عمايري وفايز قزق".