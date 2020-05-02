شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا الشاشة..مشاهد يفاجئ روجينا برأيه فى دور فدوى..وترد: غلطت يا عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجئ مشاهد عربى لمسلسل "البرنس"، الفنانة روجينا، برأيه الصادم والطريف بذات الوقت فى دورها بالمسلسل، حيث تجسد دور المعلمة فدوى، وتشارك فى بطولة العمل الدرامى مع الفنان محمد رمضان، والفنان أحمد زاهر، وقد حرص المشاهد على الإشادة بدور فدوى، الذى اعتبره استثنائيًا.

وفى تقييمه للدور، قال حساب باسم ممدوح، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "دور روجينا فى البرنس "فدوى" دور استثنائى ورائع يستحق لقب كورونا الشاشة"، التعليق الطريف لفت نظر الفنانة روجينا، والتى أعادت نشر صورة للتغريده عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "كورونا الشاشة.. هى فدوى مرعبة أوى كدا.. دانا بيستضعفونى.. أنت غلطت ياعمرى (بصوت فدوى)".

ونجحت النجمة روجينا فى تجسيد دور المعلمة "فدوى" تاجرة المخدرات فى أحداث مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، وجاء ذلك النجاح بعد إتقانها لدور المعلمة بشكل كبير من حيث الملابس وردود الأفعال وطريقة الحديث مع تجار المخدرات التى تستورد منهم، وهو ما تبين خلال أحد مشاهدها فى الحلقة الأولى التدخل فى الصلح بين أكبر تاجر للمخدرات والأدوية الممنوعة وبين زوجها "فتحى" الذى تسبب فى نشوب أزمة بينهما بسبب تعامله فى المبالغ المادية بينهما بحيل نصب وغير جيدة، فتتدخل المعلمة "فدوى" وتسيطر على جلسة الصلح بينهما وتجعل زوجها "فتحى" يقبل رأس هذا التاجر لترضيه حتى لا تخسر توريده للمخدرات.

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.