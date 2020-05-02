فيديو.. فشل خطة نصب "عمر وسكر" لهذا السبب "بـ 100 وش"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أفراد عصابة "سكر وعمر" نيللى كريم واسر ياسين، التدريب على الخطة التى سيقومون من خلالها بالنصب على البنك والحصول على 30 مليون جنيه فلوس "عم غزال" بـ ثامن حلقات مسلسل "بـ100 وش"، الذى يعرض طوال أيام شهر رمضان، وبدأ "سباعى" شريف دسوقى فى تنفيذ الخطة ولكنه يفشل، بعد التنكر ولكن للحظ السيئ يتعرف عليه أحد أصدقاءه ، وقام الأخير بالهرب سريعا من البنك وهو ما أثار غضب عمر.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب و دنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

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وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020