شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته الرابعة .. وائل نور الطيب الشرير الرومانسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان وائل نور الرابعة الذى رحل عن عالمنا فى 2 مايو 2016، حيث رحل فى عمر الـ55 عاما

حيث عثر عليه متوفيًا في منزله بالإسكندرية، وقد شخّص الطبيب سبب الوفاة بأنها نتيجة تعرضه لجلطة في الشريان التاجي، إذ قال طبيبه الخاص انه كان مدخنًا شرهًا، وإنه كان مقررًا أن يخضع لجراحة قسطرة

ولد وائل محمد صلاح الدين مرسي في الرابع والعشرين من أبريل عام 1961، وقد حصل على دبلوم معهد السكرتارية، وبعدها انضم للمعهد العالي للفنون المسرحية، وكان يهوى الفن منذ صغره

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كان الفنان وائل نور له طله وكاريزما مميزة فى كل أدواره التى أداها أمام الكاميرا سواء فى السينما أو فى التليفزيون

اكتشفه المخرج أحمد فؤاد، الذي قدمه في العديد من الأعمال وقتها، وبعدها تبناه الفنان فريد شوقي فنيا، وقدم معه مسلسل "البخيل وأنا وصابر يا عم صابر"، وفيلم "الموظفون في الأرض".

وانطلق أيضا ليثت قدميه وموهبته فى اعمالا مازالت خالدة إلى الآن منها "المال والبنون وذئاب الجبل ودموع في حضن الجبل وسوق الزلط والمصراوية وحلم ابن السبيل ووجه القمر وحارة الطبلاوي،حيث برع فى دور الولد الشقى، و لكن نجوميته الحقيقة كانت قد نشات بشكل قوى من خلال مسلسل "البخيل وأنا" والذى ظهر فى دور ابن النجم القدير فريد شوقى كما شارك في تقديم "فوازير الهنا" عام 1997 وقدم أيضا أدوارا متنوعة ما بين الشرير والطيب والرومانسى، واخر عمل شارك فيه هو مسلسل "شقة فيصل"، مع كريم محمود عبد العزيز وريكو واخراج شيرين عادل

أما حياته الشخصية فقد تزوج الفنان وائل نور مرتين فقط فى حياته، الأولى كانت الفنانة أميرة العايدى، والتى أنجب منها سارة ويوسف، لكنهما انفصلا بعد زواج استمر 7 سنوات، وتزوج المرة الثانية من "غادة محمد" وأنجب منها أيضا ولدا وبنتا، وأصبح أب لطفل ثالث عقب وفاته بتسعة أيام.