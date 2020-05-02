شكرا لقرائتكم خبر عن "‏لا كاسا دى بولاق أبو العلا" .. آسر ياسين يسخر من عصابة النصب فى "100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شبه الفنان آسر ياسين، عصابته فى مسلسل 100 وش، مع النجمة نيللى كريم، الذى يعرض حاليا فى موسم دراما رمضان، بالمسلسل الإسبانى الشهير "لا كاسا دى بابيل".





ونشر آسر، عبر صفحته على فيسبوك، صورة من أحداث المسلسل مع النجمة نيللى كريم، إسلام إبراهيم، علا رشدى وباقى أبطال العمل، وهم يخططون إحدى عملياتهم فى النصب والسرقة، صحبها بتعليق: "لا كاسا دى بولاق أبو العلا".

وكانت أحدث الحلقة الثامنة من مسلسل "بـ 100 وش"، قد بدأت باتفاق سكر "نيللى كريم" وعمر "آسر ياسين"، على القيام بأول عملية نصب مشتركة بينهما، وجمعا فرقة النصب للتخطيط وتنفيذ طريقة النصب على المليونير المريض "عم غزال"، وبدأوا فى تنفيذ الخطة ومعرفة كل فرد فى الفرقة ماذا سوف يفعل للحصول على الأموال من المليونير المريض، ولكن بعد الاتفاق على الخطة وذهاب "سباعى" شريف دسوقى إلى البنك لإبلاغهم أنه محامى "عم غزال" يتعرف عليه أحد أصدقائه ويخرج مسرعا من البنك، ليتخانق مع "عمر" آسر ياسين" ويعنفه.

وفى المشهد التالى يبلغ "عمر" آسر ياسين ماجى "علا رشدى" بضرورة تغيير ملامح "سباعى"، شريف دسوقى بالمكياج حتى يذهب مرة أخرى إلى البنك وتنتهى الحلقة بدخول سباعى البنك.

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يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب و دنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.