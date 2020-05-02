شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تكشف عن مشاركتها فى أوبريت وطنى للكويت بمشاركة هؤلاء النجوم .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة السورية أصالة نصرى، عن مشاركتها فى غناء أوبريت وطنى جديد لدولة الكويت بعنوان "إنتوا لها" من أشعار الكوت، والأوبريت غناء أصالة نصرى ومجموعة كبيرة من نجوم الكويت والوطن العربى، هم حسين الجسمى، وماجد المهندس، ونبيل شعيل، وبلقيس فتحى، وراشد الماجد، وسناء الخراز، ومحمد المسباح، ونوال الكويتية، وألحان فهد الناصر.

ونشرت أصالة، البرومو الدعائى لأوبريت "إنتوا لها"، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، دون أن توضح موعد طرحه للجمهور، فيما انتهى البرومو بكلمة "قريبًا"، فى إشارة لقرب طرح الأوبريت، وكتبت المطربة السورية فى تعليقها على البرومو، "للأمل أوجه كثيرة.. القلوب الطيّبة.. والضمائر الحيّة.. والموسيقى وماتقول.. عمل أساسه محبّه.. وهو ليس سوى مسحة على القلوب لنصبر.. وعلى الرّوح لتبتسم.. قريباً".

ويشار إلى أن الطبيبة شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة نصرى، كانت قد شاركت متابعيها قبل عدة أيام بصورة لها مع والدتها وشقيق والدتها أنس نصري، وجدتها، ونشرت الذهبى الصورة التى ارتدت فيها ملابس باللون الأبيض مع والدتها وجدتها، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور انستجرام، ضمن أجواء شهر رمضان الكريم.

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وسرعان ما انتشرت التعليقات عبر الصورة التى نشرتها ابنة المطربة السورية عبر حسابها، والتى تعد من المرات القليلة التى تظهر فيها جدتها والدة أصالة نصرى عبر منصات السوشيال ميديا.

وفى تصريحات للنجمة السورية مؤخراً، فى مداخلتها ببرنامج The Insider بالعربي، قالت رداً على سؤال افتقادها لطليقها المخرج طارق العريان "يعنى أكيد كلنا نفتقد طارق بكل تأكيد"، مضيفة عن احتمالية فطارهم معاً فى شهر رمضان "والله ما بنعرف لسه الظروف، أنا فى الشهر هذا عندى مشاعر تجول فى خاطرى منها الندم على بعض ردود أفعالي".







