شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم فهمى يطرح دعاء "خليك واثق فى الله " بمناسبة شهر رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب حاتم فهمى دعاء دينى يحمل اسم "خليك واثق فى الله" وهو من كلمات والحان عز الدين وتوزيع كريم عبد الوهاب .

وتقول كلمات الدعاء" خليك واثق في الله عايش لرضاه كل الاوقات وياه، ده مفيش حد بينساه إلا وتلقاه ديماً تعبان جواه، وبلاش تيأس من الأول لو أنت حلمك إتأجل هتقدر تاني هتكمل لو انت معاه، خليك ديماً مقربله بطيبة قلبك إوصله ده لا قبله ولا بعده كفاية رضاه" .

من ناحية أخرى انتهى المطرب حاتم فهمى من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "حاجة فيك"، والمقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة، على طريقة الفيديو كليب أو الريليكس فيديو، كما أكد لنا فى تصريحات سابقة، والأغنية من كلمات ربيع السيوفى، وتوزيع رامى عبده، وألحان عمر الشربينى، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية.

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وطرح المطرب حاتم فهمى مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "شفت" على "يوتيوب" والمتاجر الإلكترونية، ليعود بها بعد فترة غياب طويلة، من كلمات وألحان عمر الشربينى، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربينى، وظهر حاتم فى الكليب بلوك جديد من حيث الشعر والملابس.