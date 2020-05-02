شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خليل يتألق فى مسلسل "الفتوة" بدور كبير الفتوات صابر أبو شديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يطل علينا الفنان القدير أحمد خليل فى دراما رمضان هذا العام، من خلال مسلسل الفتوة بدور المعلم "صابر أبو شديد" كبير الفتوات في حي الجمالية ويقدم الدور بكل اقتدار ويسر، وهو يسير فى الحارة وبيده النبوت، وحوله رجاله، وهو واثق من نفسه، وله هيبة وقوة، ويمثل الدور باحترافية شديدة .

غاب الفنان القدير أحمد خليل عن الدراما الفترة الماضية ، وكانت آخر مشاركة له في دراما مسلسل "كأنه إمبارح" حيث جسد شخصية والد الفنانة رانيا يوسف، وهو من بطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمد الشرنوبى، خالد أنور، وهدى المفتى، وفاء صادق، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج حاتم على.

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أحمد خليل بداخله طاقة كبيرة وقدرات تمثيلية أكبر وعطاء بلا نهاية ولذلك يجب أن يتواجد بقوة وأن تستفيد من خبرته الأجيال الحالية وتتم الاستعانة به فى أعمال كثيرة، فهو قامة فنية كبيرة.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته النجوم ياسر جلال ومى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة ونجلاء بدر.