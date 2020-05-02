شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأرز الأخضر بالفراخ على طريقة سمية الخشاب فى برنامج "طبخة سمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النجمة سمية الخشاب، حلقة جديدة من برنامج طبخة سمية من خلال "الخليج 365"، حيث وصفات لأكلة من الأكلات المفضلة والخفيفة لديها لجمهورها في رمضان، من خلال موقع "الخليج 365" وعبر صفحاته الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي في رمضان.

وتقدم سمية طبخة جديدة وهي طريقة عمل الأرز الأخضر علي الطريقة الإيرانية ويمكنك مشاهدة الفيديو للتعرف علي الوصفة كاملة وطريقة تحضيرها..

المكونات

أرز بسمتي

شبت

حبوب فول أخضر

قطع صدور فراخ

كوب شوربة فراخ

بصل

زبدة

زيت

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قرفة

ثوم بودر

ملح وفلفل اسود

خل

مستكة

كانت آخر أعمال سمية الخشاب الكليب الغنائى الخاص بأغنية "عربيّة أنا" الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد هذا التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".

الأغنية من ألحان سميّة، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعرى، ويُستهل مطلع الأغنية بالكلمات التالية: "عربية أنا/ قالوا فيها الجمال/ هبة من ربنا/ القوام والدلال/ عربية أنا والتاريخ ياما قال/ عربية أنا شمس وقت الغروب/ عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا/ أقوى من الخيال."

تتمحور فكرة الكليب حول إظهار صورة المرأة العربية القوية، الشُّجاعة والصّلبة، وتطل سميّة فى العمل بعدة إطلالات" .