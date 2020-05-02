شكرا لقرائتكم خبر عن لازم ندوس على الأرض بأدب..مشهد مؤثر لأمير كرارة عن سيناء فى"الاختيار"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أمير كرارة، مقطع مؤثر من مسلسله "الاختيار"، الذى يجسد ضمن أحداثه دور الشهيد أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - أثناء حديثه مع الجنود عن أرض سيناء وأهميتها وضرورة الحفاظ عليها، ونشر كرارة مقطع فيديو لمشهد حواره مع الجنود داخل الكتيبة، عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، وكتب فى تعليقه عليه: "احنا هنا علشان نسلم البلد دى للى بعدينا زى ما أحنا استلمناها من اللى قبلينا.. الاختيار".



وفى حوار كرارة مع الجنود ضمن أحداث المسلسلن سألهم: "مين فيكوا ليه حد استشهد فى الحرب أى حرب 56 .. 67 .. 73؟"، وعندما رفع عدد كبير من الجنود أيديهم للإشارة لفقدان أسرهم شهداء فى الحروب على أرض سيناء، قال كرارة "تمام دا احنا كتير أوى.. يعنى نص الكتيبة ليها شهداء على الأرض دى".

@karara.amir احنا هنا علشان نسلم البلد دى للى بعدينا زى ما احنا استلمناها من اللى قبلينا ????##الاختيار ##احمد_منسي ##تامر_مرسي ##synergy ##أمير_كرارة ##باشا_مصر♬ الصوت الأصلى - karara.amir

وقال "على فكرة ممكن يكون كل واحد فيهم اتدفن هناك وسط أهله على أرضه.. بس دم كل واحد فيهم معجون فى الأرض دى.. يعنى لازم نعمل حسابنا واحنا بنخطى أى خطوة إن عليها دم خالك أو أبوك أو عمك أو جدك.. لازم وأنت بتدوس على الأرض دى تدوس عليها بأدب باحترام.. لازم نقدر الأرض ونقدر الدم اللى اتدفع فيها".

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وأضاف "على فكرة اللى استشهدوا زمان مخدوش حاجة قصاد اللى عملوه احنا اللى خدنا كل حاجة.. خدنا إيه؟.. خدنا بلد كاملة أرض حرة راس مرفوعة.. احنا هنا عشان نسلم الأرض للى بعدينا زى ما احنا استلمناها من اللى قبلينا".





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة فى دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.