تفاصيل إعلان تامر حسني الجديد لإحدى شركات الاتصالات

القاهرة – لايف ستايل
يستعد الفنان تامر حسني لطرح أغنية جديدة لصالح إحدى شركات الاتصالات لهواتف المحمول، حيث صور ، أحد المشاهد الخاصة بالإعلان الدعائي الجديد في حي المعصرة بمنطقة حلوان.
ويظهر تامر حسني في الإعلان داخل إحدى البواخر النيلية برفقة مجموعة من البنات والسيدات والرجال وبجوارهم مركبة أخرى أو أكثر تضم مجموعة من الأشخاص، ويقوم بغناء أغنية هادفة وتحمل العديد من الرسائل الخاصة بالظروف التي نمر بها.
وبدأ تامر حسني تصوير الإعلان صباح اليوم ويستمر حتى أذان المغرب، ثم يستكمل التصوير صباح الغد لينتهي من تصوير جميع مشاهد الإعلان مساء السبت، استعدادًا لعرضه خلال الأيام المقبلة عبر القنوات الفضائية.
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