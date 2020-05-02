Hercules أحدث إضافات ديزني لأفلامها الـ Live Action

كشف موقع "thedisinsider" أن شركة Walt Disney Studios، تعمل على إعادة إنتاج فيلم الرسوم المتحركة Hercules، لكن هذه المرة سيكون على طريقة الـLive Action، ومن المتوقع ان يتم طرح العمل الجديد فى دور العرض، وليس على منصة ديزنى بلس، مثل Lady and the Tramp، كما تعمل الشركة على كل من افلام Robin Hood وLilo & Stitch.

ومن المتوقع أن يحتوى فيلم الـ Live Action الجديد Hercules، على مجموعة جديدة من الأغانى، إضافة إلى أغانى العمل الأصلية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "thedisinsider".

كما يعرض فيلم الخيال والمغامرة Star Wars: The Rise of Skywalker، على منصة ديزني بلس وذلك قبل شهرين من الموعد المخطط لعرضه على المنصة بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث كان من المتوقع أن يستمر الفيلم في دور العرض ثم يعرض على المنصات بالإنترنت، لكن تفشى الفيروس حال دون ذلك خاصة بعد غلق دور العرض السينمائي ليعرض المسلسل على المنصة في 4 مايو المقبل.

الفيلم نجح في تحقيق إيرادات بلغت مليارا و109 ملايين دولار في سباق شباك التذاكر الأخير قبل إزالته من دور العرض السينمائي والعمل من إنتاج شركتى سونى وLucasfilm.

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فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker عرض في 19 ديسمبر الماضي فى إنجلترا، والفيلم الجديد من إخراج جاي جاي أبرامز، ويدير فريق من الممثلين والمحاربين القدامى من سلسلة Star Wars حرب النجوم وهم ديزي ريدلي (ري)، وآدم درايفر (كيلو رين)، وجون بويجا (الفنلندي)، وأوسكار إسحاق (بو داميرون)، ولوبيتا نيونجو (ماز كاناتا)، دومنال جليسون (جنرال هوكس)، كيلي ماري تران (روز تيكو)، جوناس سوتامو (تشوباوكا)، بيلي لورد (الملازم أول)، جريج جرونبرج (سناب ويكسلي)، مارك هاميل (لوك سكاي ووكر)، لوك أنتوني دانييلز (سي -3PO)، بيلي دي ويليامز (لاندو كالريسيان) وكاري فيشر (ليا أورجانا) بالإضافة إلى إضافات جديدة ناعومي آكي (ليدي ماكبث)، ريتشارد إي جرانت (لوجان)، دومينيك موناجان (لوست)، وكيري راسل (الأمريكيون).



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