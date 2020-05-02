هلال البطاشي يقترب من توقيع عقده الأول مع شركة إنتاج فني كويتية

أعلن هلال البطاشي مدير فريق «نادي التحدي» بسلطنة عُمان، والمصور الفوتغرافي عن تلقيه، بعض العروض لأداء أدوار تمثيلية وغنائية خاصة وهي هوايته منذ الصغر.

وقال هلال البطاشي، إنه سعيد بالفكرة والتجربة التي يتمنى نجاحها، موضحا أنه سيكرس كل جهده للخروج بعمل ودور لائق يعجب مشاهديه.

ولفت إلى أن مسيرته الأولى في التمثيل والغناء ستكون في دولة الكويت، لافتا إلى أنه اقترب من توقيع عقده الأول مع شركة إنتاج بدولة الكويت الشقيقة.

ولفت البطاشي، إلى أنه تربطه علاقات جيدة بالكثير من الفنانين على مستوى الوطن العربي منهم الفنان تامر حسني خاصة وأنه يتواجد معه في كل حفلاته بالخليج، وأيضا الفنانة ميريام فارس، والفنان عيسى المرزوق، والفنان كاظم الساهر، والفنان حسين الجسمي وغيرهم.

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