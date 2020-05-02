قادرين" لنجوم التسعينيات تحقق 13 مليون مشاهدة خلال أيام معدودة

بعد مرور أسبوع على عرض أغنية "قادرين" غناء نجوم جيل التسعينيات حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر، حققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجمهور، الذى أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة كبيرة تصل إلى 13 مليون مشاهدة خلال أيام معدودة فقط من عرضها.

الأغنية عبارة عن فيديو كليب مصور، كلمات الشاعر أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومكساج وماستر "توما" تحت إشراف ورؤية الكابو حميد الشاعرى، الذى يجهز لطرح ألبومه الجديد إذ أنه فى المراحل النهائيه للمكساج والماستر للألبوم.

أغنية "قادرين" تم تصويرها ومونتاجها فى ٣ أيام متواصلة قبل شهر رمضان مباشرة، والكليب فكرة ورؤية أحمد درويش، الذى تمكن من جمع 4 من نجوم جيل التسعينات فى أغنية واحدة، وإخراج أكرم فاروق.