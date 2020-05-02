فيديو| أصالة والجسمي والمهندس يشاركون في أوبريت "إنتوا لها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة أصالة نصري جمهورها بمقطع فيديو من أوبريت "إنتوا لها"، المقرر طرحه قريبًا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ويشارك في الأوبريت نخبة من نجوم الوطن العربي، منهم: ماجد المهندس، حسين الجسمي، نبيل شعيل، بلقيس فتحي، راشد الماجد.

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أوبريت "إنتوا لها" من ألحان فهد الناصر.

وعلقت الفنانة أصالة نصري: " للأمل أوجه كثيرة.. القلوب الطيّبة.. والضمائر الحية.. والموسيقى وما تقول.. عمل أساسه محبّة.. وهو ليس سوى مسحة على القلوب لنصبر.. وعلى الرّوح لتبتسم.. قريباً".

كانت المطربة أصالة نصري طرحت أخر كليباتها الغنائية "شامخ"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".