رنا سماحة عن صورتها مع ابنتي أورتيجا: "خدت جرعة حنان تكفيني سنة قدام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
نشرت الفنانة رنا سماحة، صورة لها مع ابنتي الفنان أورتيجا، عبر حسابها على إنستجرام.
وكتبت رنا، على الصورة، قائلة: "أنا أخدت النهاردة، جرعة حنان وحب تكفيني سنة قدام، القمرات دول بنات النجم الصاحب الجدع اورتيجا وحبيبة قلبي كارولين قنديل، ربنا يحفظهم ويحميهم".
يذكر أن رنا سماحة، تشارك في دراما رمضان بمسلسل "جمع سالم" وهو من تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد ويشارك فى بطولته زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودي وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطي وبسنت شوقي وأحمد سلطان.
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