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بعد ظهوره في برنامج إغلب السقا.. عمرو يوسف يتصدر التريند

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تصدر الفنان عمرو يوسف محركات البحث في المملكة العربية وذلك عقب ظهوره مع أحمد السقا في حلقة أمس من برنامج إغلب السقا. 

 

صرح عمرو يوسف في الحلقة إن مهارات زوجته

الفنانة كندة علوش في الطبخ تراجعت كثيرًا وأرجع السبب في ذلك للحسد فهو كان يتغزل دائمًا في أكلها. 

 

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كذلك أوضح إن نحافته الملحوظة تعود

لعدم تناوله الكثير من الطعام بسبب قلة جودته وهو الأمر الذي علقت عليه رزان مغربي بأن تدهور مهارات كندة في الطعام أمر مفيد له. 

 

يذكر أن برنامج إغلب السقا هو برنامج مسابقات وتحديات يتحدى أحمد السقا في كل حلقة نجم مختلف.

 

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