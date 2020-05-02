أمير كرارة فى حواره لـ«الوفد»: حكاية البطل الشهيد أحمد منسى علامة مضيئة فى مشوارى الفنى

استطاع النجم أمير كرارة أن يضع اسمه بين كبار نجوم الدراما، كواحد من نجوم الصف الأول التى تجلس الأسرة المصرية من عام لآخر منتظرة أعماله الجديدة سواء كان فى الدراما او السينما .

منذ ثلاثة أعوام، بدأت الحكاية برائعة «كلبش»، والبطل المغوار «سليم الأنصارى» الذى وصل صيت نجاحه إلى فئات مختلفة من المجتمع، على رأسها الأطفال والشباب مطلقين شواربهم تيمناً بشخصية سليم الأنصارى التى ضربت أروع الأمثلة فى البطولة والوطنية، ولكن حكاية أمير كرارة لم تقف إلى هذا الحد مع النجاح، فكان الرهان كيف سيحقق كرارة النجاح مع شخصية أخرى أمام الكاميرا، فكانت إجابته بكل بساطة من خلال السينما وتقديم عملين على مدار الأعوام الماضية، هما «حرب كرموز» و«كازبلانكا»، ليحقق من خلالهما نجاحات مدوية كنجم الشباك الأول فى عالم السينما.

هذا العام يبحر النجم أمير كرارة فى حكاية خطفت قلوب المصريين بمجرد السماع عنها، وهو مسلسل «الاختيار» الذى يتناول السيرة الذاتية للبطل المصرى الشهيد أحمد المنسى الذى يلقب بالأسطورة بعد ما قام به من تضحيات وبطولات الدفاع عن أرض الوطن أمام أعدائه والجماعات الارهابية حتى الرمق الأخير من حياته، وحتى الآن ومع نهاية الاسبوع الاول، عاد نجاح أمير كرارة مع حكاية البطل الشهيد أحمد منسى لا يتوقف، فهو العمل صاحب أعلى نسب مشاهدة وكذلك اعلى ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعى. المصريون والعرب يجلسون بالملايين امام الشاشات انتظاراً لمشاهدة البطل أحمد منسى.

العديد من الكواليس والحكايات تحدث عنها النجم الكبير أمير كرارة فى هذا الحوار وتحدث أيضاً عن رحلته مع الشهيد أحمد منسى امام الكاميرا ورؤيته للموسم الدرامى الرمضانى هذا العام .

**فى البداية، حدثنا عن رحلة أمير كرارة مع مسلسل «الاختيار» وحكاية الشهيد البطل أحمد منسى؟

- بعد النجاح الكبير الذى حققته من خلال أجزاء مسلسل «كلبش» وشخصية سليم الأنصارى، جلست مع شركاء النجاح السيناريست باهر دويدار والمخرج المبدع بيتر ميمى، وكان الاستقرار على «الاختيار» وحكاية البطل أحمد منسى، ووقتها شعرت بأن العمل بالنسبة لى سيكون سهلاً بعد التدريبات والاستعدادات التى قمت بها على مدار ثلاث سنوات لتقديم شخصية سليم الانصارى، ولكنى فوجئت ان حكاية الشهيد أحمد منسى ستكون مختلفة تماما، فرجال الصاعقة المصرية بشكل عام لهم طابع مختلف وهيئة مميزة وتدريبات شاقة للغاية حتى تصل إلى الهيكل الصحيح لهذه الشخصية ويكون هناك مصداقية مع المشاهد، فتقديم شخصية لبطل عظيم بحجم أحمد منسى

بالفعل تطلب مشقة كبيرة وتدريبات عنيفة حتى نصل إلى الشكل الذى يشاهده الجمهور الآن، والحقيقة الأكيدة هنا أن حقاً «لبس الميرى» مش بالساهل، فهؤلاء الرجال لهم حياة مختلفة تماماً وطابع خاص للغاية بهم.

* هل جلست مع أصدقاء الشهيد وعائلته للتعرف عليه أكثر؟

- بالطبع، ولكنى جلست مع كل من كان له علاقة بالشهيد الراحل، بداية من أصدقائه حينما كان طالباً بالكلية الحربية وأهل بيته وأقاربه، واكتشفت ان هناك تشابهاً كبيراً فى الطباع بينى و بين الشهيد البطل أحمد منسى و هذا ما جعلنى سعيدا للغاية، بالإضافة إلى أن هذا الرجل، بالرغم من طبيعة حياته الصعبة وعمله القاسى، فإنه كان رجلاً لين القلب ورحيماً بكل المحتاجين ويعشق تراب هذا البلد وكان يعمل ويجتهد طوال حياته حتى يكرمه الله بالشهادة، وأشعر بسعادة كبيرة بأن هذا العمل سيخلد فى مشوارى الفنى وأراه فرصة كبيرة أكرمنى الله بها.

** انتشرت لك العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى فى تدريبات رجال الصاعقة المصرية، حدثنا عن شعورك ؟

- كما ذكرت تقديم شخصية الشهيد البطل أحمد منسى تطلبت استعدادات خاصة وتدريبات قاسية، وكان لا بد أن أتعايش مع الشخصية على أرض الواقع، ولكن لهذه التدريبات كان لها أثر نفسى كبير، حماس وقوة كبيرة، فهؤلاء الرجال حينما يشعرون بالتعب أو الأرهاق أثناء التدريبات يكبرون ويهللون حتى يعيدوا بناء طاقتهم من جديد، وهذا بالفعل ما شعرت به، فحينما شعرت بالقلق أثناء التدريبات القاسية كانوا يقولون لى أن أقول «الله اكبر» حتى يبتعد الخوف من قلبى وبالفعل حينما ارددها اثناء التدريب اشعر وكأنى قادر على فعل أى شىء، فعلينا ان نكون فخورين برجالنا ونعلم ونتيقن أن مصر لها جيش عريق من الأبطال قادر على حمايتها ونصرة رايتها مهما بلغ حجم العدو الذى يحاربنا، و بالفعل هؤلاء الرجال حموا مصرنا الغالية فى وقت صعب للغاية تربص بنا خلاله الكثير و لكنهم ردعوا الارهاب بحياتهم للحفاظ على كرامة و شموخ هذا البلد.

** كثير من ضيوف الشرف يشاركونك العمل هذا العام، ما تعليقك؟

- حكاية المسلسل عبارة عن أحداث حقيقية وطوال مشوار عمل الشهيد أحمد منسى تقابل بضباط و جنود قدموا أروع الأمثلة فى البطولة والتضحية، ولكن كان ذلك خلال مهمات ومحاربة الأعداء، وأتوجه بالشكر لكل النجوم الذين شرفونى بالعمل فى الاختيار، وجميعهم أبدوا الموافقة والترحيب بكل حماس وبدون الحديث فى أى تفاصيل، و حقيقة وجودهم له بصمة كبيرة على العمل وجاء بردود فعل كبيرة من الجمهور، وهذه علاقة محبة وصداقة كبيرة بينى و بينهم اعتبرها وساماً دائماً على صدرى ونحن جميعاً نكمل بعضنا البعض، وهم أيضاً على يقين أنهم حينما يحتاجون أمير كرارة كضيف شرف لن يتأخر وسيوافق بدون تفكير، سعيد بهم جميعاً وأتمنى لهم النجاح والتوفيق.

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** كثير من جمهورك متشوقون لرؤيتك بـ«الشارب» من جديد، ما تعليقك؟

ضاحكاً: وأنا أيضاً، ولكنى فى النهاية انا فنان لا بد أن أقدم العديد من الشخصيات بمختلف اشكالها، ولكن هذا لا يمنع أن الاستغناء عن الشارب قبل بداية التصوير كان له حكاية كبيرة، فكان هناك حاجز نفسى كبير بينى و بين مرآتى للتعرف على نفسى، لأن الشارب كان وجه الخير بالنسبة لى ورؤيتى للعديد من الشباب بشواربهم كان معيار النجاح الذى يؤكد لى النجاح على أرض الواقع، و لكن الاستغناء عنه امام تقديم حكاية بطل عظيم بحجم الشهيد أحمد منسى مكسب كبير، وسعيد بردود الفعل التى أشاهدها عن العمل يوماً بيوم بعد عرض حلقاته، و مازال هناك الكثير لم يعرض بعض .

* وما تقييمك لـ«الاختيار» حتى الآن خلال موسم دراما رمضان؟

- ما زال الموسم لم ينته بعد، وما يشغلنى هى ردود فعل الناس كما ذكرت، ولكن النجاح فى النهاية لن يكون حكراً على أحد فالجميع يعمل ويجتهد من أجل جمهوره، وكافة أصدقائى يعلمون أننى دائماً أتمنى النجاح لى وللجميع، لأن نجاحنا جميعاً هو ازدهار الصناعة وتقدم لعجلة الانتاج ونحن فى حاجة إلى ذلك لتحقيق الاستمرار .

** وكيف ترى موسم دراما رمضان هذا العام ؟

- دائماً ما يكون موسم دراما رمضان على مستوى فنى عال، وكما ذكرت يعمل الجميع ويجتهد حتى ينال النجاح، وأتمنى أن يكلل الله مجهودنا جميعاً بالنجاح فى نهاية الموسم، وأن يعم الخير علينا جميعاً، فأنا دائماً فنان متصالح مع نفسى كثيراً وأحب الخير لى ولأصدقائى، لأنى كما ذكرت نجاحنا جميعاً هو من سيقود عجلة الانتاج إلى الاستمرار.

** تعودنا على مشاهدة أمير كرارة بعد نهاية موسم رمضان على شاشة السينما، ما تعليقك؟

- أنا أعشق السينما كثيراً، ودائماً أرى أنها عامل هام للغاية فى حياة الفنان ورسالة كبيرة تسهم بقدر كبير فى تثقيف وبناء حضارات الشعوب، وسعيد للغاية بما قدمته فى السينما خلال الأعوام الماضية وانتظار الجمهور لى هذا العام، ولكن مسلسل الاختيار لم يعط لى فرصة العمل فى السينما خلال موسم عيد الفطر، لأن العمل يحتاج إلى تفرغ كبير وتفاصيل مختلفة حتى يظهر للجمهور بالشكل الذى يليق بالشهيد البطل والشكل الذى تعود عليه الحمهور من أمير كرارة، ولكنى أعد الجمهور بأن الأعمال السينمائية الجديدة قادمة بإذن الله.