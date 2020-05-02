بسبب أحمد فلوكس.. هنا شيحة تتصدر محركات البحث

تصدرت الفنانة هنا شيحة محركات البحث في مصر بسبب لقاء زوجها السابق الفنان أحمد فلوكس مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج شيخ الحارة المذاع عبر فضائية القاهرة والناس.

أشاد فلوكس بشخصية هنا وقال أنه ست بمليون راجل ولم يكن يرغب في تطليقها ولكن الانفصال كان رغبتها هي، وأضاف أنه شخصية صعبة وصعيدي حتى وإن

لم يكن قد زار الصعيد من قبل.

Advertisements

أستكمل فلوكس حديثه قائلًا إن هنا امرأة لا يتم التفريط فيها ولكنه شخص عصبي جدًا.

يذكر أن هنا شيحة تخوض السباق الرمضاني لعام 2020 بمسلسل شاهد عيان مع حسن الرداد.