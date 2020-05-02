خطأ إخراجي جديد في مسلسل محمد رمضان..انتقادات كثيرة وموجة من السخرية

ميرنا وليد - بيروت - خطأ إخراجي جديد ورد في مسلسل "​البرنس​"، انتشر بشكل مكثف على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو أن كان هناك مشهد يظهر فيه بطل العمل الممثل المصري ​محمد رمضان​ يضع جهازاً لتخطيط القلب على يده.

وكان رمضان على السرير، حيث كان الأطباء يضعون له جهاز تخطيط القلب على ذراعه.

وانهالت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتجدر الإشارة أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها خطأ إخراجي، حيث أن محمد رمضان يجسد شخصية ميكانيكي وفي احد المشاهد يتسلم سيارة من أحد الزبائن لتصليحها من نوع "هيونداي أكسنت"، إلا أن السيارة اختلفت نوعيتها تمامًا عندما عاد صاحبها ليتسلمها بعد تصليحها لتصبح "هيونداي إلنترا".

البرنس هو ﺇﺧﺮاﺝ: محمد سامي، وﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد سامي، وتمثيل محمد رمضان، وأحمد زاهر، ونور اللبنانية، وروجينا، وإدوارد، ونجلاء بدر.

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