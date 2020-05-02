عبد المجيد عبدالله برسالة حازمة لمنتقديه

ميرنا وليد - بيروت - بعد السجال الذي دار بين الفنان السعودي ​عبد المجيد عبدالله​ وبعض متابعيه، مؤخراً عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب إعلانه عن إستعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان "سامح الله احتياجي"، الأمر الذي دفع بالبعض إلى مهاجمته لاعتراضهم على الإعلان عن الأغاني في شهر رمضان.

عاد وخرج عبدالله عن صمته ووجه رسالة حازمة لمنتقديه قائلاً:"ياجماعة أنا بحكي مع جمهوري والواحد ما عنده شيء صارت مشكلة، اللي ما يعجبه لا يدخل، وإذا تعتبروا الأغاني حرامًا ترى غيركم يشوف غير كذا، لا تدوشونا الله يصلحكم وكل واحد داخل المنشن مفتي ويشتم، كفاكم النظرة الدونية للفنانين ترا فيهم خير أكثر من بعض ناس كثير، والدولة ما قصرت معترفه بالفن وكفى".

وأضاف في تغريدة أخرى قائلًا: "أنا عايش لحبايبي الصدقيين من بنات وشباب هم أمل المستقبل وأتشرف فيهم أصبحت جزء منهم وإحساسي إنهم أبناء والتعامل معهم عفوي أشعر بمشاعرهم وأصدقهم ويصدقوني، هم أغنيتي اللي أبحث عنها فاهتمامهم بما أقدمه فعلًا وأعيش عواطفهم الحقيقية، فـ هالليالي الكريمة أقول الله يخليكم لي ولا يحرمني منكم".

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