في رمضان..هذا ما أهدته رنا سماحة للجمهور

ميرنا وليد - بيروت - سجلت الفنانة المصرية ​رنا سماحة​ دعاءً دينياً جديد بعنوان"​يا واسع الرحمات​"، من كلمات عادل السيد، وألحان كريم نيازى، وتوزيع حمادة عصمت.

وسيتم طرح الدعاء الأسبوع المقبل على يوتيوب.

وتطل رنا سماحة حاليا بمسلسل "جمع سالم" مع الممثلة المصرية زينة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد.

وإنها ليست المشاركة الأولى لرنا مع زينة حيث شاركتها سابقاً مسلسل "أزمة نسب" الذي تم عرضه في عام 2016.

كما كانت قد طرحت رنا مؤخراً أغنيتها الجديدة بعنوان "أميرة الحب"، من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع صوات أيدوجان، وتولى إخراج الكليب عادل سرحان.

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