حاتم فهمي يطلق دعاءً دينياً "خليك واثق في الله"

ميرنا وليد - بيروت - في شهر رمضان المبارك، أطلق الفنان المصري ​حاتم فهمي​ دعاء ديني يحمل اسم "​خليك واثق فى الله​" وهو من كلمات والحان عز الدين وتوزيع كريم عبد الوهاب .

وفي كلمات الدعاء:" خليك واثق في الله عايش لرضاه كل الاوقات وياه، ده مفيش حد بينساه إلا وتلقاه ديماً تعبان جواه، وبلاش تيأس من الأول لو أنت حلمك إتأجل هتقدر تاني هتكمل لو انت معاه، خليك ديماً مقربله بطيبة قلبك إوصله ده لا قبله ولا بعده كفاية رضاه" .

وكان حاتم قد أطلق الشهر الماضي، أغنيته التي تحمل عنوان "شفت"، من كلمات وألحان عمر الشربيني، ومن توزيع كريم عبد الوهاب.

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