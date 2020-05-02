ميرنا وليد - بيروت - كتبت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي كلمات عبرت فيها عن رأيها بالوضع الحالي المتأزم في لبنان:"القصة مش قصة تفاؤل أو تشاؤم: القصة قصة واقعية: إذا في أمل انو لبنان رح بصير أفضل فما بحس على إيامنا !!".

وتابعت كارول بمناسبة حلول الشهر المريمي:"بصلي و بطلب من السيدة العذراء ببداية الشهر المريمي: تحمي بلدنا من غرق أكبر ، تهدي النفوس التعبانة الجوعانة والموجوعة وتساعدهم يلاقوا سبيل للخلاص والفرج".

ونشرت كارول صورة السيدة العذراء مع تعليقها الذي أوردناه لكم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة:"إذا في أمل انو لبنان رح بصير أفضل فما بحس على إيامنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.