وفاة الفنان المكسيكي أوسكار تشافيز بسبب فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - أكدت هيئة الصحة في مكسيكو وفاة المغني والممثل والمؤلف الموسيقي المكسيكي ​أوسكار تشافيز​ البالغ من العمر 85 عاماً الذي أدخل الأربعاء الماضي إلى مستشفى حكومي في العاصمة المكسيكية، بعدما ظهرت عليه أعراض ​فيروس كورونا​، بحسب بيان أصدرته الشركة المنتجة لأغنياته.

واكب هذا المغني، المصنّف أحد الممثلين الأساسيين لنمط موسيقي يسمى "كانتو نويفو" (الغناء الحديث) في مكسيكو، من خلال أغنياته، التحرّك الطالبي المكسيكي سنة 1968 وحركة "زاباتيستا" في التسعينيات. ولم يخف تشافيز طوال مسيرته التزامه السياسي اليساري.

وقد أعلنت هيئة الثقافة في العاصمة المكسيكية في 2019 أوسكار تشافيز من أعلام التراث الحي في المكسيك بفضل جمعه ونشره أغنيات مكسيكية قديمة من النصف الأول من القرن العشرين.

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