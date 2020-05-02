هكذا استقبلت سيرين عبد النور الشهر المريمي

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة حلول الشهر المريمي، نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة العذراء، وكتبت تعليقاً:"الله يباركن بشهر ايار والعدرا ترافق ايامكن ببركاتها الامومية. خدو دقيقتين من نهاركن وصلو التبشير الملائكي".

يذكر أن سيرين تطل في شهر رمضان، في برنامج "​سهرانين معاكم بالبيت​" الى جانب الممثل المصري أحمد فهمي على mbc .

وطرحت ​سيرين عبد النور​ أغنية للبرنامج ديو مع الفنان المصري ​أحمد فهمي​ بعنوان "روّق دماغك"، من كلمات أمير طعيمة وألحان ايهاب عبد الواحد وتوزيع وسام عبد المنعم.

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