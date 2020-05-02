باسم مغنية يشيد بمسلسل "أولاد آدم" وأداء ماغي بو غصن

ميرنا وليد - بيروت - أشاد الممثل اللبناني باسم مغنية بمسلسل "أولاد آدم" الذي يعرض حالياً في رمضان، وتقوم ببطولته الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، والتي أيضاً أشاد بدورها البعيد عن الكوميديا، مؤكداً أنها تبرع أكثر في التراجيديا.
وكتب مغنية عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أنا لست بناقد فني.وإعتدت أن لا أعطي رأيي بأي عمل أو ممثل أو مخرج،إلا إن سألني صاحب الشأن بذلك.مع أن لي رأي أكاديمي من خلال دراستي الجامعية وخبرة ٢٥ سنة في هذا المجال.اليوم سأسمح لنفسي أن أكتب عن صديقة،ورفيقة سنين،لفرحي بما تقدمه هذا العام.وذلك في تغريدة ثانية.ماغي بو غصن".
وأضاف:"ماغي بو غصن كانت أسيرة أعمال كوميدية لعدة سنين لقدرتها الكبيرة في هذا المجال .رأيي أنها في التراجيديا تبرع وكثيرا.من خلال تجارب سابقة.فها هي اليوم تخوض تجربة كبيرة في عمل شبه متكامل(أولاد آدم)،متمكنة،تفاصيل الشخصية مدروسة،الهدوء في الأداء.فرح لنجاحك ولعودتك للدراما.جهدك واضح".
يشارك في بطولة العمل أيضاً الممثلين دانييلا رحمة، مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، طلال الجردي وغيرهم.
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