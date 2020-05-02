بلقيس تبدي رأيها بمسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ رأيها بمسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الممثل المصري ​محمد رمضان​ ويعرض حالياً في الموسم الرمضاني، إذ أعربت عن إعجابها الشديد في العمل وقصته، إضافة لأداء رمضان والممثلين المصريين ​أحمد زاهر​ و​روجينا​ اللذين يشاركان في بطولة المسلسل.

وكتبت بلقيس عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"مسلسل البرنس قوى قوى قوى، تمثيل خطير وإبداع في الحبكة، محمد رمضان مقنع جدا كالعادة، وأحمد زاهر مش معقول وروجينا شاربة الدور شرب، وكل الممثلين أبدعوا في أدوارهم، مسلسل يستحق المتابعة وفيه دروس وعبر من واقع الحياة".

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