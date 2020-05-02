ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ أنها عرض عليها المشاركة في برنامج "​رامز مجنون رسمي​" ولكنها اعتذرت عنها.

وفي التفاصيل أن نسرين وّجه لها سؤالاً من قبل إحدى المتابعات وهو عما إذا كانت ستوافق على المشاركة في برنامج "رامز مجنون رسمي" إذا عرض عليها، فردت نسرين:"نعم عزيزتي انعرض عليي البرنامج واعتذرت والله يوفق الجميع".

ولم تكشف نسرين عن سبب اعتذارها، أو إذا كانت تعرف أنه برنامج مقالب أو برنامج حواري.

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش هو مشاركتها في مسلسل "ختم النمر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش:عرض علي المشاركة في برنامج "رامز مجنون رسمي" واعتذرت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.