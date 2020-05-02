حمدي الميرغني يكشف حقيقة معرفته بمقلب رامز جلال-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​حمدي الميرغني​ حقيقة معرفته بمقلب ​رامز جلال​ وذلك بعد عرض حلقته يوم أمس ضمن برنامج المقالب الجديد الذي يقدمه جلال بعنوان "رامز مجنون رسمي".

ونشر الميرغني عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من الحلقة وعلّق بالقول:"رداً ع السؤال الشهير بتاع عارف وله مش عارف إنه مقلب يا جماعة أنا كلمتني أروى إني أطلع في برنامج اسمه كرسي الحقيقة ومدير أعمالي قالي لازم تروح لأن أروى برامجهم بتتشاف كويس جدا في الخليج والدول العربية، وفجأة ظهرلي المجنون حبيبي رامز وساعتها بس عرفت إنها النهاية".

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