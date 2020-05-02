ميرنا وليد - بيروت - اختار الممثل المصري ​أحمد فلوكس​ بين عدد من الأدوار التي قام بتقديمها سابقاً، منها دوره في 7عدد من المسلسلات "​الأب الروحي​، الممر والباطنية"، ليقوم بإنقاذ شخصية واحدة منهم.

واختار أحمد فلوكس في حواره مع الإعلامية إيناس الدغيدي ضمن برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يعرض على فضائية القاهرة والناس، دوره في مسلسل "الأب الروحي".

وعلق أحمد فلوكس "دوري في الأب الروحي كان من المفترض أن يكتمل في سلسلة من الأجزاء، لكن تصرفات الآخرين كانت وراء توقفه عن التصوير، وأخذت قرارا أنه لن يكتمل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فلوكس يقاطع تصوير "الأب الروحي".. إعرف السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.