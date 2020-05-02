ضبط خالد سرحان فى وضع مخل في «خيانة عهد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “خيانة عهد”، للنجمة المصرية الكبيرة يسرا، حيث شهدت ضبط خالد سرحان فى مع موكلته في وضع مخل، حيث ضبطهما زوجها بعدما وكلت خالد سرحان لخلعه.

كما شهدت الأحداث قيام زوج موكلة خالد سرحان بمصاحبة بلطجية بضربه وإجباره تحت تهديد السلاح على إمضاء إيصالات أمانة بمبلغ 2 مليون جنيه تعويضا عن خيانته مع زوجته وقام البلطجية ممن كانوا بصحبته بضربه ضربا مبرحا، الأمر الذي جعله لا يستطيع الذهاب للدفاع عن تاجر المخدرات “جلال” وأدي غيابه إلى حبسه 15 يوما إضافية.

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وشهدت الأحداث قيام أشقاء “جلال” بضرب “علي” تيام قمر نجل خالد سرحان على رأسه وإرسال رسالة معه لوالده بأنه إذا لم يخرج شقيقهما من السجن سيقومون بايذاء اسرته بالكامل.

وشهدت الحلقة أيضا الكشف عن طفلة تدعي جميلة تتبناها حلا شيحة “فرح” بإحدى دور رعاية الأيتام وتذهب لرؤيتها وتشتري لها الهدايا وتعاملها كأنها ابنتها، وذلك في الوقت الذي شهدت حلقة أمس الخميس إجهاضها لنفسها أثناء حملها وهو سر ربما ستكشف عنه الحلقات المقبلة حول اسباب تبنيها جميلى وإخفاءها عن أسرتها.

ويشارك في بطولة مسلسل “خيانة عهد”، يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من “دهب عيرة إلى “خيانة عهد” فى اللحظات الأخيرة.