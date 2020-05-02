إياد نصار: انتظروا “ليالينا 80” بجزء جديد

متابعة بتجـــــــــرد: كشف الفنان الأردني إياد نصار، عن جزء ثانٍ من مسلسل “ليالينا 80″، الذي يُعرض حاليًا على إحدى الفضائيات المصرية.

وقال نصار في تصريحات صحفية له، إن هناك اتفاقًا على تقديم جزء ثانٍ بعنوان “ليالينا 90″، إلا أن الاهتمام الأكبر حاليًا ينصب على الانتهاء من تصوير الجزء الأول، ومتابعة ردود الفعل حياله التي جاءت مُبشرة للغاية حتى الآن، بحسب قوله.

ويُجسد نصار شخصية “هشام” المتزوج من غادة عادل، إلا أن خلافه مع الأخيرة يدفعه للزواج بأخرى، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة “ليالينا 80” خالد الصاوي، غادة عادل، صابرين، ميدو عادل، رنا رئيس، وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج محمد علي.