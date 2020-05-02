مبابي وسانشو يتصدران قائمة أغلى اللاعبين الشباب في العالم

متابعة بتجـــــــــرد: على بُعد شهرين من فتح أبواب الميركاتو الصيفي بشكلٍ رسمي، بدأت الصحف والوكالات المختصة في تحديث القيمة السوقية للاعبين، وفقًا لعدد من المعايير والمعطيات، من أبرزها عمر اللاعب والمستوى الذي يقدمه منذ بداية الموسم وموعد نهاية عقده مع ناديه الحالي، وفي ظل استمرار تراجع القيمة السوقية لنجوم الصف الأول، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومانويل نوير وغيرهم، بسبب تقدمهم في العمر، تواصل القيمة السوقية للنجوم الشباب الارتفاع، تمهيداً لرحيل أي منهم عن ناديه ابتداءً من هذا الصيف.

ووفقًا لشبكة “ESPN”، يواصل النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي صدارة قائمة اللاعبين الشباب تحت 21 عامًا الأعلى من ناحية القيمة السوقية بـ175 مليون يورو، بعد تسجيل اللاعب لـ30 هدفًا، وصناعة 17 أخرى خلال مشاركته في 33 مباراة مع باريس سان جيرمان، في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الحالي، وفي ظل اهتمام ريال مدريد المتزايد بالتعاقد معه، بطلب من المدرب زين الدين زيدان، فيما جاء نجم بوروسيا دورتموند الدولي الإنجليزي جادون سانشو ثانيًا على القائمة، بقيمة سوقية تقدر بـ125 مليون يورو، بعد تسجيل وصناعة ما مجموعه 36 هدفًا بقميص ناديه الألماني منذ بداية الموسم الحالي، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة سانشو هذا الصيف، في حال تجديد عقده أو رحيله عن دورتموند.

وبعد مبابي وسانشو، يحتل ظهير ليفربول الأيمن ترنت ألكساندر أرنولد المركز الثالث على القائمة بعد ارتفاع قيمته السوقية إلى 100 مليون يورو، بفضل المستوى المميز الذي يقدمه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم، متبوعًا بنجم باير ليفركوزن الشاب كاي هافيرتز الذي ارتفعت قيمته السوقية لتصل إلى 95 مليون يورو، في ظل اهتمام بايرن ميونخ وتشيلسي بالتعاقد معه هذا الصيف، بالتساوي مع مهاجم أتلتيكو مدريد البرتغالي جواو فيليكس، الذي تراجعت قيمته لـ95 مليونًا بسبب المستوى المتذبذب الذي ظهر به في الدوري الإسباني منذ بداية الموسم.

وجاء الهداف النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند سادسًا على القائمة، بعد وصول قيمته السوقية إلى 90 مليون يورو، بفضل المستوى المميز الذي ظهر به مع سالزبورغ ثم مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم، متبوعًا بمدافع يوفنتوس الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت الذي جاء سابعًا بقيمة 85 مليون يورو، ثم نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور في المركز الثامن على القائمة بـ80 مليون يورو، متفوقًا على زميله الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي جاء تاسعًا بقيمة 75 مليون يورو، ثم حارس ميلان الإيطالي جيانلويجي دوناروما الذي جاء في المركز العاشر بقيمة 60 مليون يورو.