متابعة بتجـــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية مايا دياب عن دعمها الكامل لجمعية “أبعاد” ضد تعنيف المرأة او الطفل خصوصًا في ظل الفترة الحالية من الحجر المنزلي.
وأطلت مايا بفيديو تواصلت من خلاله مع المتابعين بلغة الاشارات حيث ظهر أحدهم يحاول ممارسة العنف عليها وهي تصدّه، وطلبت من كل أمرأة أو طفل أو أي شخص يعاني من العنف المنزلي التبليغ عن ذلك حتى تتمكن المنظمة من مساعدته.
وأرفقت مايا دياب الفيديو عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” بتعليق جاء فيه: “إذا كنتِ ضحية العنف المنزلي أو طفل عم يتعنف من أهلو أو بتعرفي حدا عم يتعنف ما تترددي واتصلي عل رقم٨١٧٨٨١٧٨ ٠٠٩٦١”.
وكانت مايا قد شاركت بعدد من الحملات التوعوية في هذه الفترة على كافة الأصعدة سواء بالمساعدات للعائلات المحتاجة أو بالتوعية للوقاية من كورونا وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر في مبادرة إجتماعية جديدة.. مايا دياب تواجه العنف المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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