ورد الخال: تفه ع اللي خلّفكن!

متابعة بتجــــــــــرد: عبّرت الممثلة ورد الخال عن غضب عارم بسبب عدم قيام المسؤولين في لبنان بأدوارهم البديهية وإيصال الوضع المعيشي في لبنان إلى حال سيئة وصعبة جداً.

وأشارت إلى أنها لم تستطع أن تحصل على أموالها من الصراف الآلي لدى ذهابها إلى المصرف بسبب فراغ الصراف من أموال المودعين.

وروت الخال ما حصل معها معربة عن غضب كبير. وكتبت عبر “إنستغرام”: “كنت مقررة ما احكي شي الا فن… بس غضبي كبير من كل مسؤول عن سرقتنا.. معقول؟؟؟ بدنا نسحب مصاري من atm، ولك فاضية المكنات! لا لبناني ولا بلوط”.

وتابعت: “يا سراقين يا نهابين يا بلا ضمير تفه ع اللي خلّفكن! انتو صنف عيب نوصفو لانو ما في من صنفكن! الله لا يوفقكن كلكم من كبيركن لصغيركن! وانشالله كل فلس بتحطوه ع صحتكن! (تخايلوا كل المسبات اللي عم قولها)”.