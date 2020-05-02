عبد المجيد عبدالله يستنكر الهجوم على الفنانين: ترا فيهم خير أكثر من بعض الناس

متابعة بتجـــــــــرد: استنكر الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، الهجوم والانتقادات الموجهة إليه وللفن عامة من قبل عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال عبد المجيد عبدالله من خلال صفحته الرسمية في موقع “تويتر”: “يا جماعة أنا بحكي مع جمهوري والواحد ماعنده شي صارت مشكلة، اللي مايعجبه لايدخل واذا تعتبرو الأغاني حرام ترى غيركم يشوف غير كذا”.

وتابع: “لا تدوشونا الله يصلحكم وكل واحد داخل المنشن مفتي ويشتم كفاكم النظرة الدونية للفنانين، ترا فيهم خير أكثر من بعض ناس كثير، والدولة ماقصرت معترفة بالفن وكفى”.

يذكر أن عبدالله، يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم “سامح الله احتياجي”.