نجوى كرم: وجع الناس واحد.. وهيك كنا وهيك رح نبقى

متابعة بتجــــــــرد: في ظل الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي يشهدها لبنان جراء غلاء الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار وعودة المظاهرات إلى الطرقات، إعتبرت النجمة اللبنانية نجوى كرم أن وجع الناس واحد.

وشددت نجوى على أهمية الدّور الذي يلعبه الجيش اللبناني في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان.

واعتبرت نجوى كرم أن الجيش اللبناني هو بمثابة “الكرامة” للشعب اللبناني، وقالت من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “هيدا لبنان اللي منحبّو، هيك كنا وهيك رح نبقى، وجع الناس واحد، وبعمرو الجوع ما كان سبب نلغي بعضنا، وجيشنا منا وفينا، وإلو حصة بكل بيت لبناني، ما بيوقف ضد أهلو ولا أهلو بيوقفوا ضدو“.

وتابعت “ونحنا من هالناس، ولازم ناخد حقنا بس من دون ما نخرّب بلدنا، ولا نتعرّض لجيشنا اللي هوّي كرامتنا“.

وكانت نجوى كرم قد أعربت في تغريدة سابقة عن دعمها الكامل للجيش اللبناني بوجه أي اعتاد يتعرض له حيث كتبت: “الجيش اللبناني خط أحمر وبالعريض. اللي منو بدمو جيش بلاده، خليلو يلاقي بلد تاني”.