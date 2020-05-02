ياسر التويجري: الكثير من الدراما المقدمة تشبه التدريس لا الفن

متابعة بتجــــــــرد: حلّ الشاعر ياسر التويجري ضيفًا على حلقة استثنائية من برنامج “الليوان”، الذي يقدمه الإعلامي عبد الله المديفر على شاشة روتانا خليجية.

وعن رأيه في الأعمال الدرامية المقدمة خلال شهر رمضان، عبّر الشاعر عن عدم رضاه عن هذه الأعمال، وقال إن معظم الدارما أضاعت مفهوم “الفن رسالة”.

ودافع الشاعر التويجري عن الفنان ناصر القصبي وقال إنه مبدع بالفطرة وضد الحملة التي يتعرض لها فهو فنان عظيم.

وأضاف: “أنا جلست مع المبدع الكاتب خلف الحربي الذي قال لي أتمنى أن يكون هناك كتاب فنحن بحاجة الى كتاب مبدعين”.

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وعن نجومية الشعر قال: “نجومية الشعر تحتضر، ما عادت مثل الأول، لأنه لم يعد هناك اهتمام بالبرامج المتخصصة بالشعر فقط، وهي باقية فقط في الأغنية”.

وأضاف: “الكتابة للكورونا أو أسبوع الشجرة، مع احتراماتي لهذه المناسبة، أعتقد أنه إساءة للشعر، حتى إن الحب في زمن الكوليرا كتب عن الحب بالبداية، أي يمكن أن ندخل موضوع كورونا في قصيدة حب”. واعتبر الشاعر ياسر التويجري أن الشعر الوطني واجب وفن من فنون الشعر.

وأجاب عند سؤاله عن برنامج رامز جلال: “مع احترامي الشديد له كإنسان عربي، أحترمه وأقدره، لكن إذا أردت أن أتكلم بما يقدم، لا أعرف كيف أصنفه بصراحة، فهو تافه جدا ومبتذل ويستصغر ذائقة المتلقي”.