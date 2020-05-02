بعد نجاح "ذي واير.. عمل جديد لكاتب المسلسل عن بالتيمور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال كاتب السيناريو الأمريكي، ديفيد سايمن، الجمعة، إن مسلسله التلفزيوني الجديد لن يضم ممثلين من مسلسله السابق "ذي واير"، ما يتعارض مع تفاصيل قدمها شريكه خلال إحدى المقابلات.

وقال جورج بيليكانوس الذي شارك سايمن في كتابة "ذي واير" لمجلة "سوسايتي" الفرنسية إنه يعمل مع سايمن والكاتب إد بيرنز في مشروع جديد.

وأوضح أن العمل الجديد سيشمل ممثلين من "ذي واير" وسيصور في بالتيمور الأمريكية أيضا، وهي مدينة ساحلية تعاني من العنف والفقر.

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سايمن قال، الجمعة، إن المسلسل الجديد "ليست له أي علاقة بـ(ذي واير) ولا بأي من الممثلين الذي شاركوا فيه".

وتابع: "الكتاب نفسهم، المدينة نفسها، قصة مختلفة ممثلون مختلفون، لا يوجد أي ارتباط بعالم (ذي واير) باستثناء أنه مصور في بالتيمور ويدور حول موضوع تطبيق القانون، هذا كل شيء".

وشارك ديفيد سايمن أيضا في إنتاج "تريمي" و "ذي بلوت أغينست أمريكا".